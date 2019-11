Milan-Napoli, nonostante le difficoltà i rossoneri non hanno mollato

In Milan-Napoli i rossoneri, come si legge su Milan TV, hanno dovuto far fronte a diversi problemi. In primis gli infortuni che hanno colpito un ruolo particolare, quello dell'esterno destro d'attacco. Samu Castillejo, infortunatosi contro la Lazio, era indisponibile, Suso ha accusato un attacco di gastroenterite dando così forfait a poco minuti dal fischio d'inizio, e Rebic, sceso in campo al posto del numero 8, ha rimediato una botta al ginocchio all'inizio del match che poi l'ha costretto ad uscire durante l'intervallo; Pioli quindi ha dovuto adattare Paquetá largo a destra. A circa 15' dal termine anche Biglia, non al massimo della forma, ha abbandonato il terreno di gioco: al suo posto Davide Calabria, che è tornato a fare la mezz'ala, e Kessie quindi è stato adattato a centrale di centrocampo. Nonostante tutte queste difficoltà e lo spettro di una possibile terza sconfitta di fila, i ragazzi di mister Pioli sono rimasti concentrati e sono riusciti a neutralizzare gli attacchi finali del Napoli, ottenendo così un punto prezioso contro un avversario non facile.