Milan-Napoli, positivo il ritorno in campo di Musacchio

Mateo Musacchio è un giocatore silenzioso e affidabile, il classico anti-personaggio. Ci si accorge di lui soprattutto quando non c'è, e quella di San Siro contro il Napoli è stata la sua unica partita disputata nel Milan nel corso del mese di novembre. L'argentino si era infortunato nel corso del primo tempo di Milan-SPAL, lo scorso 31 ottobre.



Mateo ha lavorato con scrupolo e professionalità a Milanello, per tornare in campo subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. A livello di difensori centrali, Stefano Pioli contro i partenopei non aveva a disposizione Léo Duarte per un fastidio al calcagno avvertito nella rifinitura, ma erano presenti in panchina sia Mattia Caldara che Matteo Gabbia.



In ogni caso, subito al rientro Mateo non si è limitato a carburare. Si è subito calato nella parte, ha lottato, si è battuto. Nel secondo tempo, l'ex Villarreal è stato protagonista di un grande recupero su Lozano che era lanciato a rete. Non era una giocata facile, c'erano dei rischi in area di rigore, ma Musacchio ha recuperato la situazione con determinazione, personalità e precisione, entrando solo ed esclusivamente sulla palla.



Musacchio è uno dei leader silenziosi dello spogliatoio e, a giudicare dalla prestazione contro il Napoli, la sua assenza non è stata marginale ma importante nelle ultime uscite rossonere. A dicembre il Milan, nei suoi quattro impegni pre-natalizi, avrà molto bisogno della sostanza di Mateo