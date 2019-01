Milan-Napoli: prosegue la vendita dei biglietti

Una sfida da vivere insieme, contro un avversario difficile, nel nostro stadio. Sarà Milan-Napoli il primo big match di Serie A del 2019. Fondamentale esserci, per dare una spinta ai nostri ragazzi verso tre punti fondamentali per il nostro percorso. San Siro vi aspetta: coloriamolo di rossonero!

BIGLIETTI

È possibile acquistare il proprio biglietto online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

La vendita per il settore ospiti e per tutti gli altri settori dello stadio è vietata ai Residenti in Campania.

SETTORE OSPITI NAPOLI

Il settore destinato ai tifosi del Napoli è il Terzo Anello Verde al costo di 40€ oltre commissioni di prevendita.

HOSPITALITY

Un'esperienza unica, in un contesto straordinario. Stiamo parlando della corporate hospitality. Un'occasione ancora possibile per Milan-Napoli, basta contattare lo 02 62285615 oppure scrivere a premiumcorporate@acmilan.com.

È disponibile, inoltre, la nuova SkyLounge Orange, acquistabile direttamente online al prezzo di 295€.

CAGLIARI, EMPOLI, SASSUOLO E COPPA ITALIA

Per la sfida contro i sardi di domenica 10 febbraio alle 20.30, è attiva la promozione dedicata agli studenti universitari Under 28, che potranno acquistare uno speciale biglietto a 10€ al Primo Anello Verde (ogni intestatario dovrà presentarsi personalmente allo sportello, esibendo il badge universitario e il documento d'identità. Il biglietto non è cedibile); per il match, invece, contro l'Empoli del 24 febbraio alle 15.00, l'offerta è rivolta agli Under 18, che potranno assicurarsi il prorio posto allo stadio a 20€ (promozione valida in molti settori). Questa agevolazione sarà estesa anche per la settimana successiva, quando i rossoneri affronteranno a San Siro il Sassuolo. È aperta anche la vendita libera per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli: vi aspettiamo allo stadio!

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

I bambini al di sotto dei 7 anni (nati dal 01/01/2012) potranno accedere allo stadio acquistando il giorno della gara uno speciale biglietto a 1€ presso i tornelli di ogni ingresso dello stadio. Questa promozione NON è prevista per le sfide contro Juventus, Inter, Roma e Napoli.