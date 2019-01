Milan-Napoli, questione di chilometri: Kessie il rossonero che ha corso di più ma è Bakayoko il più veloce

Tempo di statistiche per quanto riguarda la sfida di San Siro tra Milan e Napoli. In termini di chilometri percorsi, come spesso accade, è stato Kessie ad aver percorso la distanza maggiore tra i rossoneri con 12156 metri complessivi, seguito da Bakayoko (11820 m), Calabria (11820 m), Calhanoglu (11055 m) e Musacchio (1066 m). Per quanto riguarda gli sprinter, invece, ad aver tenuto la miglior media di chilometri orari è Bakayoko con 34.66 km/h. Alle sue spalle Calabria (33.25 km/h), Paquetà (31.69 km/h) e Kessie (31.03 km/h).