Milan-Napoli, storico degli ultimi incontri a San Siro

L'ultimo gol del Milan in campionato a San Siro contro il Napoli risale al gennaio 2017, quasi tre anni fa. Si tratta della partita in cui Lorenzo Insigne fece gol subito in apertura. Un gol segnato al campano Gigio Donnarumma e contro il campano Vincenzo Montella. In effetti, fu una gara non semplice per Gigio, che invece nel campionato successivo avrebbe fermato con una paratona il possibile gol-partita di Milik. Frastornata dalla rete di Insigne, la squadra rossonera subì il secondo gol nel giro di tre minuti, da parte di Callejon.



Eppure, il Milan seppe reagire tanto che al 37° del primo tempo, sarebbe stato il gol di Kucka a fissare il risultato definitivo sull'1-2 nonostante una traversa colpita dal rossonero Pašalić.



Tre gol in un solo tempo di gioco fra Milan e Napoli nel gennaio 2017. Poi più nulla. Zero gol nella ripresa di quella stessa partita e doppio 0-0 fra Milan e Napoli a San Siro nell'aprile 2019 e nel gennaio 2019. Prima con Gattuso vs Sarri e poi con Gattuso vs Ancelotti, anche se in questo secondo caso si fa per dire vista la fratellanza umana e professionale fra i due personaggi.



Vero che, nel frattempo, c'è stato un 2-0 a favore del Milan contro il Napoli a San Siro in Coppa Italia con doppietta proprio di Krzysztof Piątek, ma da quella rete di Kucka in poi nessun altro giocatore ha fatto gol a San Siro nelle sfide fra rossoneri e partenopei in campionato. Media-gol molto più alta in questa gara invece al San Paolo.