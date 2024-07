Milan negli USA, nel pomeriggio conferenza di Fonseca, Furlani, Pulisic e Ibra. Zlatan e Chris ospiti di CBS Morning in mattinata

Il Milan, dopo essere partito ieri alla volta degli USA, è attualmente in America. La squadra si allenerà questa mattina alle 10 locali (le 16 in Italia), mentre alle ore 14.30 ci sarà un conferenza stampa in cui prenderanno parola Paulo Fonseca, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Christian Pulisic. I rossoneri sono attualmente ospiti del campus della Pingry School in New Jersey.

Intanto questa mattina Zlatan Ibrahimovic e Christian Pulisic sono stati ospiti di CBS Morning sul network televisivo CBS, uno dei morning show più famosi negli Stati Uniti.