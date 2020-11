Con i tre punti di ieri contro la Fiorentina, il Milan non solo resta imbattuto, ma consolida anche il suo primo posto in classifica: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo è l'unica capolista ancora senza sconfitte nei cinque maggiori campionati europei (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna).