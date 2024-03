Milan, nei prossimi giorni il club depositerà i certificati d'acquisto dei terreni a San Donato

Il Milan insiste sul piano A, San Donato, per quanto riguarda il progetto per un nuovo impianto di proprietà. Come riporta l'ANSA nei prossimi giorni il club di via Aldo Rossi depositerà presso il Comune di San Donato i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto degli ultimi terreni parte del progetto complessivo di acquisizioni di aree per una superficie totale di circa 660mila mq. Parallelamente, in coordinamento con la Polizia di Stato, sarà avviato il percorso di pulizia e recinzione dell’area sulla quale insiste il progetto di Variante del PII depositata dal club, oggi degradata e spesso occupata abusivamente.

Le cifre non sono state rese pubbliche ma, stando a documenti visionati da Calcio&Finanza, i costi sfiorano i 20 milioni di euro. Per la precisione 17.237.000, quasi la metà dei 40 milioni di euro messi a disposizione dall'azionista di maggioranza RedBird per spese relative al nuovo stadio.