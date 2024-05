Milan, nel mirino c'è sempre Zirkzee che compie oggi 23 anni

Due anni fa Joshua Zirkzee era considerato come un talento che poteva essere sprecato. Sei mesi al Parma, davvero male. Uno all'Anderlecht, molto meglio. Ma era dura pensare che un club italiano potesse puntare su di lui. Lo ha fatto il Bologna, che aveva un centravanti titolare - tale Marko Arnautovic, poi finito all'Inter - e con la sensazione di volere diventare qualcosa di più di una provinciale. Grazie anche a Giovanni Sartori, direttore sportivo che aveva fatto crescere i progetti Chievo Verona e Atalanta, l'idea era quella di poter sognare. Ma in pochi avrebbero pensato al graffio di questa stagione, quando Zirkzee è diventato il primo (e unico, almeno per dei mesi) centravanti dei rossoblù.

Ora piace a tutti. Verrebbe da dire che non è una sorpresa, ma lo è per come ci è arrivato. Il Bayern Monaco ha una clausola per riportarlo in Baviera per 40 milioni, ma è quasi certo che non verrà utilizzata: d'altro canto un anno fa è arrivato Harry Kane, significherebbe puntare ancora su un altro attaccante che in questo momento non è meglio dell'inglese, pur spettacolare.

Delle tre l'una: l'Inter ha più volte parlato di Zirkzee, ma è in altre faccende affaccendata (dal punto di vista societario), il Milan è alla ricerca di un centravanti da 50 milioni, la Juventus prima deve cedere e poi comprare. Insomma, sarà un bel rebus per quest'estate, anche se Zirkzee interessa davvero a tutti. Oggi Joshua Zirkzee compie 23 anni.