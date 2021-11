Milan, nel primo tempo contro l'Atletico subiti solo due tiri: in Champions meglio solo nel 2007 contro il Celtic

I primi quarantacinque minuti di Atletico Madrid-Milan sono stati duri e intensi, ma i rossoneri hanno sicuramente avuto il pallino del gioco in mano. Lo dimostra anche questo dato raccolto da Opta: in questa prima frazione di gioco il Milan ha subito soltanto due tiri; i rossoneri non ne incassavano meno (uno) in un primo tempo di Champions League dal dicembre 2007 contro il Celtic.