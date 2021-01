Milan, nella passata stagione a Bologna una vittoria di carattere

Il Milan torna a Bologna per questa prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Nella passata stagione, era l’8 dicembre 2019, i rossoneri si imposero per 2-3 contro i rossoblu. Sulle due panchine, gli stessi allenatori, Sinisa Mihajlovic per gli emiliani, e Stefano Pioli per i lombardi. Era un Milan diverso rispetto a quello attuale, senza Zlatan Ibrahimovic. Quel match vide il Diavolo andare avanti per 0-2 con i gol di Krzysztof Piatek e Theo Hernandez. Poi lo stesso Theo Hernandez fece un’autorete che rimise in corsa il Bologna, prima dell’1-3 firmato Giacomo Bonaventura. Nel finale, accorciò nuovamente le distanze Nicola Sansone. Il forcing finale del Bologna venne respinto con carattere dal Milan, che conquistò i 3 punti.