Milan, nelle ultime 4 trasferte in Serie A sono arrivati 12 punti e 12 gol fatti

Dopo aver perso in trasferta per 2-0 contro lo Spezia lo scorso 13 febbraio, il Milan fuori casa ha inanellato 4 vittorie in altrettanti match. I rossoneri di Stefano Pioli in queste 4 partite (Parma, Fiorentina, Verona e Roma), hanno segnato 12 gol (2,5 di media a partita) e ne hanno subiti 4 (1 di media a partita). Il rendimento lontano da San Siro del Milan è il migliore per ora in questo campionato con 40 punti conquistati in 15 sfide esterne.