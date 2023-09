Milan-Newcastle: probabili formazioni e dove vederla in tv

vedi letture

Champions League, 1ª giornata della fase a gironi: Milan-Newcastle. Appuntamento a martedì 19 settembre alle ore 18:45 a San Siro

Dopo il brutto tonfo nel derby contro l'Inter per 5-1, il Milan di Stefano Pioli torna in campo martedì 19 settembre contro il Newcastle di Eddie Howe e dell'ex Sandro Tonali nella gara che sarà valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara dove la squadra rossonera è chiamata ad una prestazione di qualità per cercare di tamponare le ferite lasciate dalla stracittadina contro i nerazzurri di Inzaghi. E la banda di Pioli lo farà tra le mura amiche di San Siro, alle ore 18:45, davanti a più di 70mila persone. Alle 21, poi, al Parc de Princes ci sarà la seconda partita del Girone F, il cosiddetto "gruppo della morte", tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-NEWCASTLE

Nonostante la batosta contro l'Inter, mister Stefano Pioli sembra sempre più convinto a riproporre la solita formazione che ha trascinato il Milan a conquistare tre vittorie nelle prime altrettante giornate di Serie A. Davanti a Maignan, infatti, confermato il quartetto composto da Calabria, Thiaw, Tomori (che rientra dopo la squalifica in campionato) e Theo Hernandez. A centrocampo Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek con in attacco il tridente formato da Pulisic (in un ballottaggio apertissimo con Chukwueze, che potrebbe ottenere la prima maglia da titolare in stagione), Giroud e Rafa Leao.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Kjaer, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Caldara, Kalulu

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Pulisic-Chukwueze 50%-50%

• Clicca qui per scoprire chi arbitrerà Milan-Newcastle

Per Eddie Howe, invece, dal centrocampo in su, ci saranno diversi cambi rispetto all'undici che è sceso in campo contro il Brentford (gara vinta per 1-0 dai bianconeri). Pope, intoccabile, tra i pali con Trippier, Schar, Botman e Burn a formare la linea difensiva. In mediana, a destra, torna dopo l'infortunio Tonali, che sarà supportato da Bruno Guimaraes (al centro) e Longstaff (a sinistra, che prende il posto di Anderson). Isak di nuovo a guidare l'attacco, con Almiron a destra (in ballottaggio con Barnes) e Gordon dall'altro lato.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. All.: Eddie Howe.

Indisponibili: Krafth, Joelinton, Willock

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Longstaff-Anderson 70%-30%, Almiron-Barnes 60%-40%

DOVE VEDERE MILAN-NEWCASTLE IN TV

Milan-Newcastle, gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League e in programma martedì 19 settembre alle ore 18:45 a San Siro, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport e Infinity+ e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Data e ora: martedì 19 settembre alle 18:45

Tv: Sky Sport, Infinity+

Live web: MilanNews.it