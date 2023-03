Milan, niente maglia da titolare contro la Salernitana per Kjaer e Bennacer: partiranno dalla panchina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni, Simon Kjaer e Ismael Bennacer sembravano destinati a tornare titolari contro la Salernitana e invece stasera Stefano Pioli dovrebbe confermare la formazione scesa in campo mercoledì a Londra contro il Tottenham, con una sola novità, cioè Alexis Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese e l'algerino partiranno ancora dalla panchina: in difesa spazio ancora al trio composto da Kalulu, Thiaw e Tomori, mentre in mezzo al campo giocheranno nuovamente Tonali e Krunic.