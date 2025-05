FOTO MN - Inizia la rifinitura, Fofana prova qualche esercizio con la palla. Riscaldamento in gruppo per il francese

In questi istanti è iniziata la rifinitura del Milan verso la finale di Coppa Italia di domani sera all'Olimpico contro il Bologna. Ingresso in campo della squadra, con Youssouf Fofana che sta provando a parte con degli esercizi personalizzati col pallone per capire o meno se potrà esserci dall'inizio come ha detto oggi Conceiçao in conferenza. Il francese ha poi cominciato il riscaldamento in gruppo.

LE PAROLE DI CONCEIÇAO SU FOFANA

"Non sappiamo ancora, non sto bluffando. Ha un problema al piede, vediamo se fino all'ultimo se possiamo contare al 100% su di lui. Ha fatto gli ultimi allenamenti, è vero, ma questo è un problema un po' particolare. I dottori sapranno dirlo meglio. Spero di averlo domani come tutto il gruppo".