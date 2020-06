Milan, niente rinnovo per Bonaventura: Jack ha offerte sia in Italia che all'estero

La decisione in via Aldo Rossi ormai sembra essere stata presa: Giacomo Bonaventura dirà addio al Milan a fine stagione in quanto il suo contratto è in scadenza e il club non gli ha presentato nessuna offerta di rinnovo. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che Jack piace a diverse squadre italiane, ma ha offerte anche dall'estero.