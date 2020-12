Nella gara con la Fiorentina non si sono celebrate soltanto le 100 presenze in A di Davide Calabria ma anche le 50 apparizioni nel massimo campionato italiano per Ante Rebic. L'attaccante croato, in Italia, ha vestito le maglie di Hellas Verona, Fiorentina e Milan con cui ha giocato sin qui 32 partite in A.