Milan, non solo Camarda: un altro 2008 sta stupendo sempre di più

vedi letture

Francesco Camarda rappresenta un punto fermo della Primavera di Ignazio Abate e con già due presenze in prima squadra con Stefano Pioli, per quella che è una carriera ancora agli albori, ma che sta piano piano formandosi sempre di più all'interno del nucleo Milan. Ma non c'è solo Camarda a rappresentare la giovane e promettente classe 2008 rossonera: il focus di quest'oggi è dedicato al centrocampista, figlio d'arte, Christian Comotto.

Come l'attaccante della Primavera di Abate, Comotto sta bruciando le tappe giocando ormai da tempo da sotto età, trovando l'esordio in Youth League contro il Newcastle, nell'ultima giornata del girone. Il giovane centrocampista, figlio d'arte (papà Gianluca Comotto ex Fiorentina) è un simbolo importantissimo del Milan Under-17, con quest'anno all'attivo 12 presenze e 8 gol. Una vita con il pallone fra i piedi, da sempre con il calcio nel proprio destino, inizia la sua finora giovane carriera nella Fiorentina: arriverà al Milan nel 2020 e subito i paragoni con Sandro Tonali si sprecano. Comotto è bravo con entrambi i piedi, dotato di visione di gioco e filtrante in profondità, è abile nell'agire anche negli ultimi 20 metri, e quindi non rappresenta totalmente un centrocampista dai soli compiti difensivi.

Bravo anche negli inserimenti in area di rigore e con un'innata capacità di trovare il gol, dopo Camarda anche Christian Comotto rappresenta la giovane classe 2008 pronta per viversi il presente e prendersi il futuro.