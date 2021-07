Milan, nota di cordoglio per i Costacurta: "Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e della famiglia"

Il Milan, tramite un post su Twitter, ha dimostrato la propria vicinanza ad Alessandro Costacurta e a tutta la sua famiglia dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita la mamma dell'ex difensore rossonero: "Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita".

Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita.



Our hearts go out to the Costacurta family following the loss of Margherita. pic.twitter.com/JjTx3unJch