Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, ieri sera contro la Lazio, Lucas Paquetà ha giocato un buonissima partita di sacrificio in mezzo al campo: il brasiliano si è visto soprattutto in fase difensiva, mentre è mancato un po' in attacco, così come tutto il Milan che non si è mai reso pericoloso.