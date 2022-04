Milan, obiettivo Asensio: i numeri stagionali del fantasista del Real Madrid

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Nelle ultime ore è tornata a circolare con insistenza la voce dell’interessamento del Milan per Marco Asensio del Real Madrid. Lo spagnolo classe 1996 pur non essendo un titolare fisso nello scacchiere tattico dei Blancos di Carlo Ancelotti, ha dei numeri positivi per quel che riguarda questa stagione. Fino a questo momento, sono 1.713 i minuti giocati, distribuiti in 34 presenze complessive. Asensio, che di ruolo fa il trequartista o l’esterno destro, ha per ora realizzato 10 gol, di cui 8 in campionato. Il contratto che lega il giocatore al Real Madrid scadrà nel 2023, e dunque Florentino Perez non potrà chiedere cifre folli per lasciarlo partire. La dirigenza del Milan lavora per portare il giocare alla corte di mister Stefano Pioli.