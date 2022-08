Milan, obiettivo battere il Bologna. Formazione: Pioli lancia De Ketelaere titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È ancora l'alba della stagione, ma dopo il pareggio con prestazione contro l'Atalanta, il Milan deve subito tornare alla vittoria perché, nell'obiettivo seconda stella, tutti i punti sono più che preziosi. A San Siro, pieno, ancora una volta, di 70mila spettatori, arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, capace di infliggere ai rossoneri l'ultima non vittoria casalinga pre Scudetto.



Pioli lancia De Ketelaere

Secondo Stefano Pioli, il raggiungimento dei tre punti passa dal ripetere la stessa prestazione del Gewiss Stadium, migliorandone, contemporaneamente, la concentrazione e l'attenzione in fase difensiva e in fase conclusiva. A dirigere tutto ciò ci sarà, però, la grande novità del calciomercato estivo rossonero: Charles De Ketelaere. Il classe 2001 belga sarà, infatti, titolare e da lui ci si aspettano le giocate nello stretto che, soprattutto contro avversari contro il Bologna, possono essere decisivi.



La probabile formazione

Oltre all'ex Club Bruges, il tecnico rossonero rilancerà Olivier Giroud di punta dal primo minuto confermando tutto il resto della formazione scesa sul prato di Bergamo: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Bennacer in mediana, Leao e Messias sugli esterni della trequarti. Panchina per Adli, tornato immediatamente a disposizione dopo la nascita della figlia.