Milan, obiettivo ottavi non impossibile. Ma una doppia impresa potrebbe anche non bastare

La matematica dice che il Milan può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League nonostante abbia raccolto un solo punto nelle prime quattro partire del girone B: i rossoneri dovranno battere stasera l'Atletico Madrid e poi il Liverpool il prossimo 7 dicembre a San Siro. Come spiega il Corriere della Sera, il Diavolo non è più proprietario in esclusiva del proprio destino: una doppia impresa contro Colchoneros e Reds potrebbe infatti anche non bastare, il Milan deve guardare anche ai risultati del Porto che dovrà fare al massimo un punto nelle ultime due gare.