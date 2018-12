Milan, obiettivo plusvalenze: la lente si sposta su Gigio e Suso

Oltre ad aumentare i ricavi, il Milan dovrà trovare anche altri mezzi per rimettere i conti a posto entro 2021. In tal senso, saranno fondamentali anche le plusvalenze. Non più cessioni opportune - scrive La Gazzetta dello Sport - ma favorevoli all’economia del club. La linea da seguire è chiara: crescere i giovani, fare cassa e reinvestire. La lente si sposterà su Donnarumma e Suso.