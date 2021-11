Milan, obiettivo Renato Sanches: ecco i suoi numeri con il Lille

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha lanciato l’ipotesi che il Milan possa essere interessato a Renato Sanches per il dopo Franck Kessie. Il centrocampista portoghese classe 1997, è in forza al Lille dal 23 agosto 2019, e si è rilanciato anche in chiave Nazionale dopo la non troppo positiva esperienza al Bayern Monaco. Nel club francese, Renato Sanches ha collezionato – fra tutte le competizioni – 67 partite giocate, mettendo a segno 5 gol e fornendo 6 assist vincenti ai compagni. Con il Portogallo invece, sono 31 le presenze complessive, condite da 2 reti.