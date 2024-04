Milan, occhio ai cartellini contro l'Inter: in due rischiano di saltare la Juventus

Lunedì sera il Milan scenderà in campo a San Siro nel tanto atteso derby contro l'Inter, nel tentativo di rovinare la festa agli storici rivali cittadini che con una vittoria potrebbero laurearsi campioni d'Italia con sei giornate d'anticipo. Per alcuni giocatori del Diavolo sarà cruciale evitare il cartellino giallo: sono infatti in 2 i rossoneri diffidati che potrebbero essere squalificati per la prossima delicata partita di campionato contro la Juventus. E i nomi sono pesanti e importanti. Dei due rossoneri, però, solo uno dovrebbe essere titolare: stiamo infatti parlando di Tomori e Musah, con quest'ultimo che sarebbe in ballottaggio con Yacine Adli.

La probabile formazione del derby:

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

A disp: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Adli, Musah, Pobega, Okafor, Chukwueze, Jovic.

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Kalulu, Thiaw, Kjaer

Diffidati: Musah, Tomori

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it