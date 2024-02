Milan, oggi allenamento al pomeriggio in vista del Rennes

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.

IL REPORT DI IERI

Dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Napoli, i rossoneri si sono ritrovati ieri mattina a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì 15 febbraio a San Siro.

Squadra divisa in due gruppi. Il primo, formato dai giocatori impegnati nel match contro il Napoli, ha svolto un lavoro di scarico in palestra. L'altro gruppo, dopo una serie di esercizi di attivazione muscolare, ha invece proseguito l'allenamento con un lavoro incentrato sul possesso palla. Una partita a campo ridotto ha concluso la sessione odierna.