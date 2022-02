Come riportato da acmilan.com, il Milan sosterrà oggi un allenamento mattutino a Milanello a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, prevista per venerdì alle 18:45 e valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Da monitorare le condizioni di Ibrahimovic, il quale anche ieri si è allenato a parte.