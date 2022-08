Milan, oggi l'ultima sgambatina contro la Pergolettese: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ultima amichevole della pre stagione di ieri contro il Vicenza, il Milan sosterrà quest'oggi alle 10:45 a Milanello un'ultima sgambatina contro la Pergolettese, squadra militante in Serie C, per far giocare anche chi non è sceso in campo o ha raccolto pochi minuti sul campo del "Menti". Trattandosi di un allenamento congiunto, il match non sarà trasmesso in diretta su alcuna piattaforma; MilanNews.it vi verrà comunque aggiornati su risultato e tabellino.