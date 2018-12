Milan, oggi la festa per i 50 anni della Curva Sud

Grande festa all’Arena Civica di Milano, che oggi si colorerà di rossonero. Alle 12.30, infatti, prenderanno il via i festeggiamenti per i 50 anni della Curva Sud milanista, evento organizzata con il patrocinio del Comune di Milano. Tanti gli ex rossoneri presenti, da Baresi a Seedorf, passando per Abbiati, Ambrosini, Hateley, Tassotti, Massaro, Virdis, Filippo e Giovanni Galli. L’incasso della giornata verrà devoluto in beneficienza.