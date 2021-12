Milan, oggi la ripresa a Milanello: Pioli conta di ritrovare Calabria, Leao e Rebic

Oggi pomeriggio è in programma la ripresa dei lavori a Milanello. Come riporta Tuttosport, i giocatori, prima del pranzo (previsto attorno alle 12:30), effettueranno uno screening anti Covid con i tamponi. Successivamente, la squadra si ritroverà in campo per l'allenamento. Pioli spera di poter avere a disposizione Calabria, Leao, Rebic e Ibrahimovic, ovvero i tre lungodegenti più lo svedese, che ha saltato l'ultima sfida del 2021 sul campo dell'Empoli per un sovraccarico al ginocchio sinistro.