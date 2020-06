Milan, oggi o domani i controlli a Ibrahimovic

A breve Ibrahimovic si sottoporrà ad alcuni test di controllo che verificheranno le condizioni del polpaccio e stabiliranno con maggiore chiarezza i tempi di recupero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami si faranno oggi o domani, più probabilmente domani mattina. Per l’esattezza dei risultati, infatti, è meglio non programmarli su un soggetto che ha appena viaggiato in aereo, con variazioni definite nella circolazione del sangue.