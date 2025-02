Milan, oggi pomeriggio il Consiglio Comunale: si discuterà anche della proposta di un bando pubblico per ristrutturare San Siro

vedi letture

Il Consiglio comunale si riunirà oggi, lunedì 17 febbraio, alle 16.30 a Palazzo Marino.



In apertura gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Successivamente verrà ripreso il confronto sul “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2025”.

L'Aula affronterà poi il “Conferimento in proprietà a SO.GE.M.I. S.p.A. delle unità immobiliari denominate Mercati Comunali Coperti milanesi, di proprietà del Comune di Milano, per la realizzazione di strutture di vendita polifunzionali e delle aree del c.d. ex campo nomadi Bonfadini. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale”.

Il Programma dei lavori prevede l’Approvazione della definizione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di attrezzature e opere di interesse generale (...), una serie di delibere di debiti fuori bilancio e la delibera di “Indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Meazza”.

In chiusura le mozioni e gli ordini del giorno presentati di seguito.



Mozioni e Ordini del giorno

Mozione del consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d'Italia): Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento.

Mozione a firma del consigliere Daniele Nahum (Riformisti): Rifacimento del Murale dedicato a Liliana Segre, Sami Modiano e Edith Bruck.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del giorno dei consiglieri Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini (Europa Verde) e Gabriele Rabaiotti (Lista Sala): Attivazione di una manifestazione di interesse, attraverso un percorso aperto e partecipato, per la riqualificazione dello Stadio Meazza e del comparto di San Siro.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Ordine del giorno firma del Consigliere Federico Bottelli e(Partito Democratico): Impedire lo svolgimento del “Remigration summit”.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d'Italia): Deroghe Area B e Area C.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Nuovo codice della strada.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano.

Ordine del Giorno dei consiglieri Alessandro Giungi e Beatrice Uguccioni (Partito Democratico): Intitolare un luogo simbolico a Leone Jacovacci.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Progressisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza.

Ordine del Giorno del consigliere Alessandro Verri (Lega): Solidarietà alle Forze dell’Ordine impegnate quotidianamente per la sicurezza di Milano.

Ordine del giorno del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Alberto Trentini libero.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Ordine del Giorno della Consigliera Diana De Marchi (Partito democratico): Toponomastica al femminile: moltiplicare gli spazi per ricordare la figura femminile all’interno della società milanese.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d'Italia): Disdetta contratto locazione Associazione Misericordia Milano.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile (Partito democratico): Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello - concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Ordine del giorno delle consigliere Roberta Osculati e Diana De Marchi (Partito democratico): Attivare percorsi di ricerca e studio per recuperare la memoria della strage del Cibeno.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Istituzione Albo Associazioni Storiche.

Ordine del Giorno delle consigliere Simonetta D'Amico e Beatrice Uguccioni (Partito democratico): Cittadinanza onoraria alla studentessa iraniana Ahoo Daryaei e Condanna del regime degli ayatollah.

Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d'Italia): Sicurezza e riposo notturno - installazione cancellata – giardini di P.zza Aspromonte – mancata attuazione Delibera Consiglio Comunale.

Mozione dei consiglieri Rosario Pantaleo (Partito democratico) e Marco Bestetti (Fratelli d'Italia): Reintegro quote economiche in favore delle opere sul Parco delle Cave.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Parcheggi per disabili nelle immediate vicinanze dei luoghi ritenuti di utilità pubblica e loro geolocalizzazione sul sito del Comune di Milano.

Ordine del Giorno dei consiglieri Angelica Vasile (Partito democratico), Gabriele Rabaiotti (Lista Sala), Enrico Fedrighini (Misto): Sostegno alla genitorialità - Proposta di integrazione del Regolamento del Consiglio comunale.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.