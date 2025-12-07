Milan, oggi Pulisic non parte con la squadra per Torino. Se domani dovesse stare bene...
Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Christian Pulisic ha avuto nella notte un attacco febbrile e per questo è in fortissimo dubbio la sua presenza tra i convocati per la gara di domani in casa del Torino. Come riporta Sky, l'attaccante americano, che oggi non si è visto a Milanello in quanto fortemente debilitato, non partirà oggi pomeriggio con il resto della squadra rossonera che raggiungerà il capoluogo piemontese in pullman. Se domani dovesse stare bene, il numero 11 milanista raggiungerà da solo lo stadio granata e si unirà eventualmente al gruppo di Allegri. Pulisic non sarà comunque sicuramente titolare, al massimo potrebbe recuperare per la panchina.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
