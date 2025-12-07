Milan, oggi Pulisic non parte con la squadra per Torino. Se domani dovesse stare bene...

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Christian Pulisic ha avuto nella notte un attacco febbrile e per questo è in fortissimo dubbio la sua presenza tra i convocati per la gara di domani in casa del Torino. Come riporta Sky, l'attaccante americano, che oggi non si è visto a Milanello in quanto fortemente debilitato, non partirà oggi pomeriggio con il resto della squadra rossonera che raggiungerà il capoluogo piemontese in pullman. Se domani dovesse stare bene, il numero 11 milanista raggiungerà da solo lo stadio granata e si unirà eventualmente al gruppo di Allegri. Pulisic non sarà comunque sicuramente titolare, al massimo potrebbe recuperare per la panchina.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso