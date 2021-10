Dopo la grande vittoria per 2-3 sul campo dell'Atalanta, il campionato si ferma per la sosta nazionali. Fermi, dunque, anche i calciatori rossoneri non convocati con i rispettivi Paesi, ai quali Pioli ha concesso riposo a venerdì, quando è fissata la ripresa in vista del match contro l'Hellas Verona.