Con l'arrivo di Pioli sulla panchina milanista, il Milan è migliorato notevolmente e ora stanno iniziando ad arrivare anche i risultati visto che era da settembre che i rossoneri non vincevano due gare di fila in campionato: come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ora il Diavolo è una squadra che ha più fiducia in se stessa.