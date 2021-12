Milan, ora tocca a Bakayoko: Pioli e il club si aspettano risposte positive

Toccherà a Bakayoko - che finora ha sprecato praticamente tutte le occasioni concesse - reggere il centrocampo privo di Kessie e Bennacer, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, a inizio 2022 il centrocampista francese sarà chiamato in causa sempre più spesso, a partire dalla prima gara dell’anno contro la Roma: riprendere nel modo giusto sarà fondamentale per orientare il gennaio di fuoco, anche in chiave mercato. Se Bakayoko non fornisse garanzie, infatti, il Milan potrebbe guardarsi intorno anche per un rinforzo in mediana.