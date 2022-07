Milan, Origi pubblica la prima foto da Milanello. Il belga si allena a parte

© foto di Antonio Vitiello

Dopo le prime foto da rossonero pubblicate in seguito alla presentazione ufficiale, per Divock Origi è arrivato il momento della prima foto in rossonero da Milanello; l'attaccante belga ha, infatti, pubblicato uno scatto dall'allenamento odierno al termine della prima settimana di ritiro, durante la quale ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio muscolare subito con il Liverpool nel finale della scorsa stagione.