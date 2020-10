In avvicinamento alla gara tra Milan e Spezia è normale a guardare a dati e statistiche. Secondo quanto riporta Opta il Milan è imbattuto da 14 incontri di Serie A contro squadre neopromosse (9V, 5N); tuttavia, i due più recenti giocati in casa sono terminati in parità (2-2 contro il Lecce lo scorso ottobre e 1-1 contro il Verona a febbraio).