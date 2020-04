Milan, Paquetà è diventato papà: è nato Benício

Lucas Paquetà è diventato papà: è nato infatti il suo primogenito Benício. Ecco il tweet del Milan per dare il benvenuto al figlio del centrocampista brasiliano: "È nato un nuovo rossonero! Benvenuto Benício e congratulazioni a mamma e papà".

There's a new addition to the Rossoneri family: welcome Benício and congratulations to the new parents, Maria Eduarda and @LucasPaqueta97 ❤️



