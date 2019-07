Si avvicina il rientro in gruppo di Paquetà. Il brasiliano classe 1997, infatti, è stato impegnato in tutte le fasi della Copa America, vinta proprio dalla sua Nazionale. Il trequartista milanista rientrerà in gruppo martedì prossimo, il 30 luglio, quando le partite in programma negli Stati Uniti per l'ICC saranno ormai terminate.