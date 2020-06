Milan, Pau Lopez salta la Samp: tornerà contro il Milan

Le condizioni di Pau Lopez, reduce da una frattura al polso a metà maggio, sono in miglioramento. Tuttavia, come riportato oggi da Sky Sport, Paulo Fonseca non rischierà il portiere spagnolo per la sfida contro la Sampdoria, con l'ex Antonio Mirante che si appresta così a difendere i pali. L'estremo difensore ex Betis, salvo imprevisti, tornerà titolare nella partita successiva contro il Milan.