Milan, Pellegri: "Ho sole sensazioni positive. Voglio riscattarmi"

Pietro Pellegri ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan, commentando l'emozione per il suo arrivo in rossonero: "Ho sole sensazioni positive, perché sono tornato in Italia e in un grande club come il Milan. È una possibilità sicuramente di riscattarmi e di ritornare a casa mia in Italia. Da quando sono piccolo mio padre mi ha trasmesso la passione del calcio e credo che giocare per questo club, che è il club più titolato e anche grandi club della storia del calcio, sia spettacolare".