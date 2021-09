Milan, per Brahim Diaz questa stagione sarà un lungo esame di maturità

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che questa stagione 2021-2022 sarà un lungo esame di maturità per Brahim Diaz: il giovane spagnolo, tornato in estate al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto dal Real Madrid, è di fatto diventato il nuovo trequartista titolare del Diavolo e in via Aldo Rossi si aspettano da lui il definitivo salto di qualità.