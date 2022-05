Milan, per conquistare lo scudetto non bisogna fare calcoli

MilanNews.it

Il Milan, a tre giornate dalla fine, ha due punti in più dell'Inter. Essendo in vantaggio negli scontri diretti, grazie al 2-1 in rimonta nel derby di ritorno, i rossoneri possono permettersi anche un pareggio, ma per conquistare lo scudetto la squadra di Pioli non deve fare calcoli: serve solo vincere. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.