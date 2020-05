Milan, per Ibra il club è pronto a fare uno sforzo economico

In merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la questione non è economica: per lo svedese, infatti, il Milan è pronto a fare uno sforzo e ad inserirlo nella ristretta lista delle "deroghe" al piano di risparmio sugli ingaggi voluto da Gazidis e dalla proprietà. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il succo della faccenda è invece il progetto sportivo ed in particolare chi ci sarà sulla panchina milanista della prossima stagione.