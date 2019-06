In via Aldo Rossi si sta lavorando duramente per costruire il nuovo Milan di Marco Giampaolo: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per sostenere la filosofia del bel gioco, il club rossonero dovrà necessariamente aumentare la qualità della rosa milanista. L’allenatore migliorerà la qualità del gioco se la società migliorerà la qualità degli interpreti.