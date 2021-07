Il Milan, in questa sessione di calciomercato, non guarda solo a colpi per la prima squadra femminile e maschile ma anche a rinforzi per la Primavera e il settore giovanile. Secondo quanto riportato da Serie B News, in particolare, gli occhi dei rossoneri sarebbero finiti su Emmanuel Ekong, attaccante dell'Empoli e protagonista di una grande stagione con i toscani.