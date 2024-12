Milan, per Morata già quattro stop in stagione: è il rossonero che si è fermato più volte

vedi letture

Domani sera a Verona mister Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Alvaro Morata, che rimarrà ai box per una fastidiosa tonsillite: oggi lo spagnolo non si è allenato e domani non sarà della partita.

Per l'ex Atletico Madrid si tratta del quarto stop in stagione: in rosa nessuno ha avuto più problemi fisici di lui. Ve li elenchiamo di seguito:

- Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

- Trauma cranico - dal 7 novembre 2024 al 12 novembre 2024, 5 giorni out e 1 partita saltata

- Trauma elongativo in regione adduttoria - dall’11 al 14 dicembre 2024. 4 giorni out ed 1 partita saltata

- Tonsillite