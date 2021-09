Milan, per Rebic prove spesso positive da punta centrale: i suoi numeri

Ante Rebic è in vantaggio su Ibrahimovic per giocare da prima punta contro la Lazio. Per il croato, però, non si tratterebbe di una novità assoluta: con il Milan il numero 12 ha collezionato 20 partite da punta centrale (per un totale di 1259 minuti) con 7 reti e 5 assist all'attivo tra tutte le competizioni; nell'ultima stagione di Serie A, nello specifico, Rebic ha giocato 9 partite (606 minuti totali) da unico attaccante segnando 4 reti e mettendo a referto 3 assist. È chiaro che le statistiche non dicano tutto della prestazione di un calciatore, ma sicuramente quelli di Rebic potranno far ben sperare.